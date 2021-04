Moriero: “Inter, è fatta. Assurde le critiche a Conte. Hakimi top in Europa. E Lukaku…”

Intervistato da Tuttosport in vista di Napoli-Inter, Francesco Moriero, doppio grande ex della sfida, ha esaltato i nerazzurri

Marco Macca

Intervistato da Tuttosport in vista di Napoli-Inter, Francesco Moriero, doppio grande ex della sfida, ha esaltato i nerazzurri e il grande lavoro di Antonio Conte, pronto a vincere a Milano il 19° scudetto della storia interista. Ecco le sue parole:

DOMINIO NERAZZURRO - "I nerazzurri stanno dominando questo strano campionato. Sono primi con merito. E credo che i giochi siano chiusi per il titolo".

CONTE - "Antonio per me è come un fratello. Abbiamo trascorso l’infanzia insieme. Sa, noi veniamo dalla strada: avevamo fame. Sapevamo di poterci giocare quella carta e il nostro carattere ha fatto la differenza".

CRITICHE - "Siamo schiavi dei risultati e ci sono piazze dove devi vincere a tutti i costi. Poi però si guardano cose che non esistono, che non stanno né in cielo, né in terra. Come lo stile di gioco. Hanno accusato Conte di non avere un piano B e che l’Inter giochi male. Ma i nerazzurri continuano a vincere".

LUKAKU COME RONIE? - "Non si può fare un paragone perché Ronie era un giocatore speciale. Sicuramente Lukaku è il calciatore dello scudetto nerazzurro. Conte, che era stato criticato per averlo preso, ha fatto bene ad insistere. Big Rom è fantastico".

HAKIMI - "Lui è uno dei terzini più forti d’Europa. Hakimi è più un terzino che un tornante vero e proprio come ero io: caratteristiche diverse".

(Fonte: Tuttosport)