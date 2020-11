Moriero: “Inter e Juve faticano per due motivi. Scudetto? Altri quattro club in corsa”

Francesco Moriero, ex calciatore dell’Inter, ha analizzato la lotta scudetto e le possibili concorrenti per il titolo ai microfoni di TuttoMercatoWeb:

“Questo è un campionato particolare, squadre come Inter e Juve chi per un motivo o per un altro stanno faticando e quindi per il momento vedo un campionato equilibrato. Un po’ per i problemi legati al Covid-19 e un po’ per le partite troppo ravvicinate, credo che Milan, Roma, Napoli – e ci metto anche il Sassuolo che esprime un bellissimo calcio – per citarne alcune possono giocarsi le loro carte”.