Moriero: “Spero Conte resti all’Inter. Per aprire un ciclo servono…”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Antonio pensa solo a vincere e sicuramente lo farà domani anche se i punti per la classifica non valgono"

Marco Astori

Intervenuto ai microfoni di ItaSportPress, Francesco Moriero, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così in vista della sfida di domani tra la Juventus e i nerazzurri: "Conoscendo Antonio Conte la squadra nerazzurra non sarà demotivata. Il tecnico ha inculcato ai giocatori la sua mentalità che è quella di portare sempre a casa il risultato. Poi la sfida con la Juve è sempre sentita. Ha ricordi importanti del passato, come quello del 1998 con me in campo che ancora oggi i tifosi non dimenticano. Quel rigore non concesso per fallo di Iuliano su Ronaldo brucia ancora e mi sono arrivati in questa settimana anche tanti messaggi dai tifosi nerazzurri. Tutti scrivono che vogliono la vittoria anche per impedire alla Juve di partecipare alla prossima Champions. L'Inter farà la sua partita e sarà quella della vita come sempre quando si affrontano i bianconeri. Vedremo un match intenso e immagino anche spettacolare".

L'incertezza sul futuro di Conte e i tagli richiesti dalla società ai calciatori potranno pesare?

"Assolutamente no, questi non sono motivi che disturberanno l'ambiente nerazzurro domani sera. Antonio pensa solo a vincere e sicuramente lo farà domani anche se i punti per la classifica non valgono. E' una garanzia per il futuro Antonio e spero che rimanga sulla panchina nerazzurra e possa allenare una squadra più forte con innesti importanti per provare a vincere la Champions League".

Tra Lukaku e il tuo "Fenomeno" Ronaldo trovi delle analogie come uomo leader in campo e fuori?

"Si qualcosa c'è visto che lui e Ronnie sono dei veri trascinatori. Ronaldo con la sua fantasia risolveva le partite da solo anche se in quell'Inter altri erano in grado di farlo a differenza di questa di Conte. Romelu ha bisogno più del sostegno della squadra per andare in rete anche se la sua fisicità è superiore a quella di Ronaldo tecnicamente di un altro pianeta. Comunque hanno la stessa voglia di vincere"

L'Inter può aprire un ciclo?

"Stanno crescendo partita dopo partita e possono aprire un ciclo, ma ripeto servono altri elementi per la Champions League. In Italia l'Inter è la più forte in assoluto".