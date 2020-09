Inter-Moro, è addio: “Mi volle Facchetti. Ho scoperto Adriano, Maicon e Cambiasso. Il rimpianto è…”

Adelio Moro lascia l’Inter. Dopo oltre vent’anni si è concluso il rapporto fra lo storico osservatore e la società nerazzurra. Dopo aver vestito la maglia della Beneamata dal 1972 al 1975, nel 1998-1999 Moro è tornato all’Inter nel ruolo di assistente di Lucescu.

Ai microfoni di Tuttosport, Moro ha rivelato che fu Facchetti a puntare su di lui: “Fu lui a chiedermi se volevo fare questa nuova esperienza. Fino a quel momento avevo fatto l’allenatore e mi piaceva l’idea di andare a scoprire giocatori in giro per il mondo. Giacinto mi mandò dall’altra parte del pianeta, in Nuova Zelanda per i Mondiali Under 17 e lì vidi subito un ragazzino niente male: Adriano“.

Il colpo migliore? Moro risponde così: “Non lo so, non mi piace dire “ho indicato io quel giocatore o quell’altro”. Sono stato fortunato, perché Facchetti all’epoca aveva grande influenza all’Uefa e aveva notizie di prima mano sui contratti in scadenza. Venti anni fa non era come oggi dove tutti sanno qualunque cosa. All’epoca bisognava scavare e Facchetti era abile. Fu lui a dirmi di andare a vedere Cambiasso e Maicon. Un rimpianto? Nel 2005 andai a seguire in Olanda i Mondiali Under 20: tutti gli scout erano lì per Messi, io mi innamorai di un ragazzino dell’Independiente che entrava sempre nella ripresa: Aguero. Quante volte ho sperato che lo prendessimo“.

Elogi per Ausilio e l’addio: “Ho avuto sopra di me tanti dirigenti ma Piero è il numero uno, senza dubbi. Avevo il contratto in scadenza: è stato Piero Ausilio a chiamarmi e comunicarmi, commosso, la decisione della società. Sono dispiaciuto, ma ringrazierò sempre l’Inter e Ausilio per questi venti anni di lavoro. In pensione? No, no, mi sento ancora giovane, ho una grande esperienza e conosco tutti i giocatori in Europa: Inghilterra, Germania e Francia ultimamente erano i miei territori. Se qualcuno ha bisogno, io sono a disposizione“.