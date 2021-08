Morto Gerd Muller. L’Inter: “Re del gol straordinario. Un pensiero a chi lo ha amato”

Tweet del club nerazzurro dopo la scomparsa dell'ex attaccante del Bayern e della Germania, una leggenda per il calcio

È stato uno dei più grandi centravanti del mondo. A 75 anni è morto Gerd Muller. L'ex attaccante del Bayern Monaco e della Germania dal 2008 non si vedeva più in pubblico, era malato di demenza. È stato campione d'Europa nel 1972 e del mondo nel 1974. In quelle due finali segnò gol decisivi e aveva vinto il Pallone d'oro nel 1970.