I ragazzi di Alberto Bollini, dopo aver colpito due pali nei primi quarantacinque minuti di gioco (un colpo di testa dell'atalantino Gabriel Ramaj al 29' e una conclusione a giro dal limite del milanista Filippo Scotti al 40'), passano in vantaggio nella ripresa grazie all'attaccante dell'Inter classe 2007 Mattia Mosconi - uno dei cinque campioni d'Europa Under 17 convocati sotto età -, che trafigge l'estremo difensore avversario Lan Jovanović con un colpo di testa in tuffo un minuto dopo il suo ingresso in campo (61'). A quattro minuti dallo scadere il centrocampista dell'Atalanta Lorenzo Riccio, dopo aver colpito un palo con un tiro a giro dal limite (75'), supera il numero uno sloveno sulla destra al termine di una bella azione personale chiudendo definitivamente i conti.