Moser: “Inter con me in ogni gara. Lo scudetto? L’ho saputo in collegamento tv”

Le parole del ciclista e tifoso nerazzurro: "È stata la mia prima passione, l’Inter, fin da piccolo"

Intervenuto ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Verona, Ignazio Moser, ciclista e tifoso nerazzurro, ha parlato così della sua passione per questi colori: "La prima volta a San Siro? Nel gennaio del '99, un 5-1 contro il Cagliari con le doppiette di Baggio e Simeone. È stata la mia prima passione, l’Inter, fin da piccolo. E quando ho dovuto scegliere tra calcio e ciclismo, non è stato semplice scegliere prima di dedicarmi alla bici. Ma l’Inter è sempre venuta con me, in ogni gara, in ogni posto. Non mi sono mai perso una partita dell’Inter, anche quando dovevo gareggiare in giro per il mondo, mi attrezzavo per poter vedere i match in diretta.