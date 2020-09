Ex Inter, Moses in gol col Chelsea. Il Mirror: “Per lui una vetrina”

Victor Moses ha giocato all’Inter nella scorsa stagione ma ora ha fatto ritorno al Chelsea. Questo pomeriggio ha segnato su rigore nell’amichevole, che si è giocata al campo di allenamento del club londinese, contro l’AFC Wimbledon. Il gol però – spiega il Mirror – servirà come vetrina perché il club inglese probabilmente lo rimanderà in prestito in questa stagione.

Ma almeno si saranno messi in vetrina per le mosse in prestito mentre cercano di guadagnare qualche azione in prima squadra per la stagione 2020/21.