Moses è contento della sua prima gara in maglia Inter: “Orgoglioso, grazie tifosi”

Anche Moses ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Inter, non solo Eriksen. Il giocatore, arrivato a Milano in questo gennaio movimentato, ha esordito in Coppa Italia, nella gara contro la Fiorentina, e anche lui ha detto la sua sulla vittoria alla fine di una serata che definisce importante per la vittoria. «Ottima vittoria e orgoglioso del mio debutto. Grazie ai tifosi per il caloroso benvenuto», ha scritto su Twitter il calciatore che con il Cagliari era in panchina ma non aveva giocato.