CdS – Inter, lavori in corso per Moses e Sanchez: Marotta ha promesso al Chelsea di…

L’Inter continua a lavorare per prolungare i prestiti di Sanchez e Moses. Come riferisce il Corriere dello Sport, dopo aver raggiunto l’accordo per il campionato, il club nerazzurro sta trattando rispettivamente con Manchester United e Chelsea per poter schierare i due calciatore anche in Europa League.

I dirigenti della società di viale della Liberazione, Marotta e Ausilio, hanno promesso ai Blues di liberare Moses nel caso in cui venisse coinvolto in altre trattative, mentre per il cileno l’accordo è più lontano: i Red Devils non vorrebbero rischiare di trovarselo contro in Coppa.