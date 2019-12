Motta: “Abbiamo trovato davanti una grande Inter che ci ha messo in difficoltà. Io…”

Al termine di Inter-Genoa, Thiago Motta ha commentato la sconfitta della sua squadra ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole dell’allenatore: “Penso che abbiamo iniziato la partita controllando, poi dopo il primo gol è stata difficile gestirla contro una squadra che sta dimostrando perché sta giocando per lo scudetto. La mia posizione? Il mio riferimento sono i giocatori e sono orgoglioso per quello che cercano di fare anche nei momenti di difficoltà. loro cercano di dare il 100% in campo anche se stasera il risultato è ampio. Abbiamo cercato di venire qua e aggredire l’avversario, ma abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in difficoltà. Se ho incontrato Preziosi? Io penso ai miei giocatori, li ho visti tristi nello spogliatoio per la sconfitta, avrò il tempo di incontrarmi con la società. Io chiedo di partire sempre da dietro e cercare di attaccare palla a terra, abbiamo commesso degli errori tecnici che succedono. Abbiamo trovato davanti una grande squadra che dopo pochi minuti ci ha messo in difficoltà e non siamo stati capaci di imporre il nostro gioco. Sono orgoglioso per quello che stiamo cercando di fare, anche se con i risultati che abbiamo fatto qualcosa si deve cambiare, io per primo“.

(Sky Sport)