In vista della partita contro l'Inter, Thiago Motta potrebbe operare anche un cambio importante: "Le novità di formazione potrebbero essere Di Gregorio in porta, Gatti in difesa, Locatelli in mediana e Cambiaso terzino, probabilmente a destra (anche se può giocare pure a sinistra). Davanti le alternative non abbondano: Vlahovic (7 reti in totale e solo 14 palloni toccati martedì) è costretto agli straordinari — difficile immaginare che Motta lo faccia riposare per giocare con Weah centravanti —, però andrà cercato di più e sfruttato meglio. Con lo Stoccarda sono mancati i cross e il ritorno di Cambiaso può aiutare. Anche la posizione di Yildiz potrebbe variare: senza Koopmeiners, Kenan potrebbe tornare a fare il trequartista come a inizio stagione, lasciando la fascia sinistra a Mbangula, protagonista nel match del debutto con il Como", spiega La Gazzetta dello Sport