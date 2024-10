Il fatto che Inzaghi abbia allargato il campo anche a Zielinski è figlio della necessità di trovare dei piani alternativi visto che le gare si susseguono senza sosta ma l'allenatore nei suoi anni all'Inter non ha mai messo giocatori fuori ruolo o adattati in presenza di chi per quel ruolo è stato preso. Per questo motivo, qualora non dovesse recuperare Calhanoglu in vista della Juve - le speranze sono poche ma, vista l'importanza della gara un piccolissimo spazio va lasciato aperto - toccherebbe ad Asllani giocare in regia. L'albanese infatti è pronto a rientrare in gruppo e a rispondere presente alla chiamata".