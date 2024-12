A Pressing, dopo il pari della Juventus contro il Lecce, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento dei bianconeri ma anche di Thiago Motta, ex centrocampista dell'Inter, oggi sulla panchina della squadra torinese. «Non è una questione di profondità della rosa. Hanno speso cinquanta mln per Douglas Luiz che in questo momento è al bar. Manca un secondo centravanti. Hanno migliorato il centrocampo e hanno rischiato dietro e davanti. La profondità è figlia delle scelte iniziali», ha detto.

«La Juve è una squadra ricostruita. Gli do tutto il tempo che volete. Non mi piace l'atteggiamento di certa gente che sembra che sia arrivato il Messia. Motta non è il Messia, diventerà un grande allenatore, non lo è oggi, sta diventando grande. Gli va dato il tempo», ha sottolineato il direttore del Corriere dello Sport sul tecnico bianconero.