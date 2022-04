Spezia, Motta: “Buona partita contro una squadra fortissima come l’Inter. Di N’Zola non parlo”

Nonostante la sconfitta, il suo Spezia si è battuto con determinazione e orgoglio contro un'Inter obiettivamente più forte

Nonostante la sconfitta, il suo Spezia si è battuto con determinazione e orgoglio contro un'Inter obiettivamente più forte. Al di là del 3-1 in favore dei nerazzurri, Thiao Motta può essere soddisfatto per quanto espresso dai suoi al Picco:

"Ringrazio i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Di fronte avevamo una squadra forte, ti costringono ad andare indietro e creano tantissimo. Abbiamo fatto tutto sommato una buona partita. Normale che una squadra come l'Inter riesca a controllare, anche se nel primo quarto d'ora del secondo tempo abbiamo creato qualcosa. Sono contento in generale per quanto espresso dalla squadra. N'Zola? Parlo della squadra, il gruppo è una forza in più. Sono contentissimo qui, dobbiamo chiudere il lavoro salvezza. Ora dobbiamo digerire questa sconfitta e pensare al prossimo allenamento, per preparare al meglio la gara contro il Torino".