EDICOLA CDS – Sabato scudetto, Mou è il giudice: lo Special One sfida la storia

"Sabato scudetto, Mou è il giudice". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 4 dicembre 2021

"Sabato scudetto, Mou è il giudice". Recita così il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola sabato 4 dicembre 2021. "Tutte in campo le prime 5. All'Olimpico (18) il "doppio derby" delle emozioni. Lo Special sfida la storia può fermare la rincorsa dell'Inter", si legge sul CorSport. La copertina è dedicata all'intercettazione che accusa la Juventus su Ronaldo mentre c'è anche un'intervista a Branca: "Mourinho non è bollito, Roma ideale".