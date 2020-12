Youssoufa Moukoko, segnatevi questo nome. Con il gol segnato all’Union Berlino al 60′ del match, l’attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund ha riscritto una nuova pagina della storia del calcio, diventando il giocatore più giovane ad aver segnato una rete in tutta la storia della Bundesliga. Il match è finito 2-1 per l’Union Berlino ma per il 16enne del Dortmund sarà una serata indimenticabile.