Roma-Sassuolo, 1000 panchine per Mourinho: “Voglio vincere il prima possibile”

Mourinho domani toccherà quota 1000 panchine ufficiali in carriera e la Roma ha voluto celebrarlo sui propri canali social

Josè Mourinho domani toccherà quota 1000 panchine ufficiali in carriera e la Roma ha voluto celebrarlo sui propri canali social con una video intervista. "So che tipo di allenatore sono, conosco la mia esperienza - ha detto lo Special One -. Probabilmente un altro allenatore farebbe altre scelte, cercherebbe la via più facile per il successo. Io cerco più di creare qualcosa di speciale, sostenibile. Non solo per ora, ma anche per il futuro. Questo è il nostro progetto, ma c'è una cosa a cui non posso sottrarmi: la mia natura. La mia natura competitiva. Non posso scappare dal mio DNA".