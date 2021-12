Roma-Inter, Mourinho non va in conferenza: ecco i motivi che si nascondono dietro la decisione

La vigilia di Roma-Inter di Josè Mourinho si è colorata di silenzio. L'allenatore giallorosso, infatti, ha deciso di non andare in conferenza

"Il rumore dei nemici. Ma anche il silenzio degli amici, che può essere spesso molto più rumoroso. Sarà per questo - e anche per evitare ancora polemiche con arbitri e media - che Josè Mourinho ha scelto di non parlare prima di Roma-Inter. Il suo presente e il suo futuro contro il suo meraviglioso passato, una sfida troppo sentita e delicata per condirla con frasi ad effetto contro giornalisti e direttori di gara che, conoscendo il Mou - pensiero, probabilmente ci sarebbero state. Non che sia una novità: se ufficiosamente Mou sembra aver rinunciato alla classica conferenza per concentrarsi sulla partita, in realtà la sua è una strategia già adottata negli anni. A Milano, a Londra e a Madrid: non è la prima volta che il portoghese fa parlare i suoi silenzi".