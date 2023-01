Repubblica – Mourinho l’anti-Napoli più pericoloso: la Roma irride tutti dal basso

Una sfida destinata ad acuire ancora di più la rivalità tra le due piazze e metterla in primo piano rispetto a quella con le squadre del Nord, ora in affanno e costrette a sperare nello Special One. Si legge nel focus di Repubblica: "Spazzata via la Juventus. Incartate nei loro stracci di mercato le milanesi. Resta un solo anti-Napoli. È più pericoloso, vicino, sfaccettato. È la Roma. È Roma, con la sua eterna (quella sì) capacità di irridere tutto e tutti anche dal basso, credendosi dall’alto. È Mourinho con il suo piano B, un’altra magia minore, che passa per Napoli. Nell’anno in cui sembrano destinate a interrompersi l’egemonia del Nord, la sequenza Juve-Inter-Milan e l’ineluttabilità degli effetti della ricchezza, non è così paradossale che esploda quest’altra rivalità".