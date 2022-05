Mourinho: “Stanchi di arbitri e Var, dove sono i punti? Qualcuno ci vuole ottavi”

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigila della partita contro il Venezia

Alessandro Cosattini

José Mourinho, allenatore della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigila della partita contro il Venezia. Queste le sue parole: "Mi sembra che c’è gente che è interessata che noi finiamo ottavi, con la speranza che vinciamo la finale. Così sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano con 8 squadre. Contro la Fiorentina eravamo stanchi e loro avevano un motore diverso rispetto al nostro. Loro hanno giocato veramente bene, però siamo un po’ stanchi degli arbitri al VAR che poi sono puniti. È successo spesso. Questo è un modo per poter dire “hanno sbagliato”, però alla fine dove sono i punti? Cercheremo di finire quinti o sesti che è il nostro obiettivo. Non ho paura della mancanza di concentrazione".

PROSSIMA STAGIONE - "Penso che la Roma farà questo salto, però l’organizzazione è importante e penso che l’abbiamo. Stiamo crescendo a livello organizzativo. Se paragoniamo noi ad agosto e ad oggi c’è stato un grande lavoro. Ci vuole tempo. Il mio contratto ha ancora due anni. Il tempo è necessario. Da altre parti il tempo nemmeno esiste. Poi è una questione di qualità e quantità. Noi abbiamo sofferto in alcuni momenti anche per una questione di quantità. L’altro giorno dopo la partita a Firenze, ero in diretta con un signore che mi ha chiesto della differenza di verticalità, intensità ecc. La differenza erano 140km di calcio. Vedi quanti minuti hanno giocato i nostri giocatori e questo si paga. Siamo consapevoli di questo. Penso che mi devo scusare con voi perché non faccio mai interviste con voi e ho fatto con gli inglesi. L’ho fatto perché sono amico di Gary (Neville, ndr). La proprietà vuole arrivare altrimenti non sarebbe venuta qua. Abbiamo un talento molto importante che è la passione dei tifosi e poco a poco dobbiamo migliorare".

BILANCIO - "Non voglio parlare come se la stagione è finita. Non voglio fare questa analisi globale. Abbiamo 3 partite da giocare importanti. La prossima finale è una finale che non si gioca da tanto, però queste altre due partite sono importanti per noi".