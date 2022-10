Mourinho: “Quest’anno siamo cresciuti tanto. Abbiamo fatto bene contro Inter e Juve”

"Noi quest'anno siamo cresciuti tanto, contro squadre di alta classifica come Juventus e Inter abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato con una confidenza che l'anno scorso non avevamo". A dirlo è Josè Mourinho, allenatore della Roma, ai microfoni di Fox Sport, analizzando il percorso della sua squadra da quando ne è alla guida.

Sull'arrivo di Dybala, invece, aggiunge: "Si è preso questa responsabilità di essere un giocatore importante per la Roma. Ha la tranquillità dei grandi giocatori e penso che con i 60mila dello stadio di stasera, sarà al top". E sul perché giochi poco nell'Argentina di Scaloni risponde: "Il loro ct sta facendo un lavoro molto buono. Conosce perfettamente i suoi giocatori e sa che dal centrocampo in avanti, l'Argentina ha tantissime opzioni però per me Dybala resta uno dei migliori giocatori del mondo".