Roma, Mourinho chiama Dybala: l’argentino ha garantito una cosa. Con l’Inter…

La Roma ci prova e scende in campo José Mourinho per convincere Paulo Dybala. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, lo Special One ha preso il suo cellulare e ha digitato direttamente il numero dell'argentino. "Una telefonata amichevole, conviviale per alcuni sensi, di certo utile per tenere caldo il contatto con il fantasista argentino. Una telefonata vissuta con tono molto confidenziale, che testimonia anche come il rapporto tra i due sia caldo e amichevole. Mourinho ha deciso di scendere in campo in prima persona per provare a sbloccare la situazione, consapevole del fatto che al 16 luglio uno dei giocatori più quotati del mercato sia ancora lì, libero, in attesa di conoscere il suo futuro".