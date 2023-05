Mourinho: “Chiffi peggior arbitro avuto in carriera. Roma non ha forza. Con l’Inter…”

Dopo il pari per uno a uno con il Monza, José Mourinho - allenatore della Roma - in conferenza stampa è stato come sempre direttissimo nei confronti del direttore di gara, Chiffi. «Di solito quando si parla di arbitro è perché l'arbitro ha avuto un'influenza diretta sul risultato. Ha fatto un errore enorme, di solito è per questo che si parla di arbitro. Non ha avuto questa influenza. Non penso che ha avuto un'influenza diretta sul risultato. Ma è il peggior arbitro avuto nella mia vita, il peggiore. Tecnicamente orribile, empatia zero, comunicazione zero, sensibilità zero. Ha dato ad un ragazzo per un intervento scoordinato un giallo al 97esimo».

«Sabato giocheremo contro una super squadra e siamo in difficoltà. Abbiamo perso altri giocatori e io voglio esserci e quindi non gli ho dato questa soddisfazione e sono andato via. Il mio club non sarà contento con me, il mio club non ha la forza di dire questo arbitro no. Ci sono squadre che lo fanno e lo sappiamo tutti. Noi non abbiamo forza per dirlo. Prima della partita voglio che l'arbitro non sia criticato. Però la Roma non ha forza e forse neanche voglia. Signor Rocchi, per favore questo qua, basta».