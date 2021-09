Criscitiello: “Mourinho? Il suo cinema interista solo inutile ricordo. Ieri gesto senza senso”

Michele Criscitiello ha criticato pesantemente Josè Mourinho, allenatore della Roma, dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio di ieri

"Mourinho deve capire che dal suo cinema interista sono passati 10 anni e questi film sono ormai superati. Il cerchio in mezzo al campo a fine derby non ha alcun senso. Se sei la Roma e perdi con la Lazio non vedi l'ora di sparire dal campo. Per parlare ci sarà tempo domani, a Trigoria, negli spogliatoi. Non in mezzo al campo obbligando i tuoi calciatori a vedere e sentire la festa dei vincitori. Inutile cinema senza pagare il biglietto. Il post gara è stato anche peggio del derby stesso per Mourinho. Nervoso e solito intrattenitore. In Inghilterra non ha funzionato ma anche da noi, ormai, si porta poco. L'Inter del triplete è passata da un pezzo. Ricordi. Inutili ricordi".