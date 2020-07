Mourinho: “City graziato? Decisione vergognosa del TAS. Se non fossero colpevoli…”

Il TAS ha deciso che Manchester City potrà prendere parte alle coppe europee del prossimo anno. Questa la reazione di Josè Mourinho in seguito alla diffusione della notizia: “E’ una sentenza vergognosa. Se il City non fosse colpevole, non verrebbe punito con 10 milioni di euro di multa. Se sono colpevoli allora la sentenza è una vergogna e dovrebbero essere espulsi dalla competizione. Non so se il Manchester City sia colpevole o no, ma in entrambi i casi è una decisione vergognosa”.