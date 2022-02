Roma, Mourinho: “Zaniolo? Tiago Pinto ha ragione. Ma fino al 2024 è con noi”

José Mourinho presenta la sfida della Roma contro il Genoa, in programma domani alle ore 15 allo stadio Olimpico

"Contro il Genoa ci aspetta una partita difficile, i nostri avversari hanno cambiato allenatore e tanti giocatori. È complicato capire in anticipo che avversario troveremo in campo e se il Genoa ripartirà dalla prestazione offerta contro l'Udinese. Ma è importante che giochiamo in casa e vogliamo ottenere la terza vittoria consecutiva davanti ai nostri tifosi". Così José Mourinho presenta la sfida della Roma contro il Genoa, in programma domani alle ore 15.