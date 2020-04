Jose Mourinho si rimbocca le maniche e partecipa alla consegna di cibo per i bisognosi

Jose Mourinho è un uomo di parola. L’ex tecnico nerazzurro aveva dato la sua disponibilità ad aiutare in questa terribile emergenza. Detto, fatto. Ecco l’allenatore del Tottenham intento a consegnare cibo (frutta e verdura) alle famiglie più bisognose della comunità inglese. Come documentato dal tweet del suo club, Jose ha effettuato le prime consegne di prodotti freschi provenienti dall’orto del centro sportivo. Lodevole iniziativa, anche il calcio si sta dando da fare per aiutare i meno fortunati.