CorSera – Frecciata a Conte sull’Inter: Mourinho non lo dice ma è come se dicesse…

Il portoghese ha dimostrato fastidio per i paragoni che sono stati fatti tra il suo lavoro all'Inter e la vittoria di Conte

«Nella storia di certi paragoni tra allenatori non possono essere fatti. Nessuno può essere paragonato a me ed Herrera all'Inter, non si può». La domanda che era stata rivolta a Mourinhoera se fosse dispiaciuto per l'addio di Conte al club nerazzurro, non può affrontarlo in Serie A. La sua risposta dimostra che il portoghese non ha troppo tollerato i tanti paragoni fatti tra il suo lavoro, e le vittorie, fatte in nerazzurro e il lavoro, e lo scudetto, di Conte.