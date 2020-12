Mourinho: “Ho detto a Klopp che ha perso la squadra migliore”. La replica del tedesco è secca

Il Tottenham esce sconfitto da Alfield Road per 2 a 1 dal Liverpool che passa nei minuti finali con una rete di Firmino che stacca su corner. Esulta l’allenatore tedesco, Mourinho perde l’occasione di staccare in vetta tutta e a fine partita commenta alla sua maniera il risultato: “Ho detto a Jurgen che la squadra migliore ha perso, beh, lui non era d’accordo. Siamo stati vicini alla vittoria, vicini al pareggio e alla fine torniamo a casa con una sconfitta. Anche un pari sarebbe stato un brutto risultato, figuriamoci la sconfitta. Ottima prestazione, comunque, ci sono stati errori ovviamente, ci sono cose da migliorare, ma il risultato è ingiusto. La squadra era brillante e il Liverpool non mi è sembrata una squadra vincente, da campione d’Inghilterra, d’Europa e del mondo. Alla fine, però, è il risultato quello che conta”.

Secca la replica del tecnico del Liverpool: “Abbiamo fatto una bella partita contro un grande avversario che gioca in contropiede. Hanno segnato, hanno avuto due occasioni, ma a parte questo non abbiamo controllato la gara, abbiamo meritato e sono contento del successo. Il loro gol? Per me è in fuorigioco, comunque. In generale è stata una bella partita, sono felice per Firmino, ha giocato bene, con i giusti movimenti. L’incontro con Mourinho a fine gara? Niente di serio, lui ha detto quello che doveva dire, nessuna discussione accesa”.