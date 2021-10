Tavelli: “Mourinho, che delusione. Capaci tutti a parlare di arbitro. Ma come fai a…”

Il giornalista non ha gradito i commenti del portoghese contro la Lazio di Sarri e l'arbitro dopo la sconfitta nel derby

A Skysport si è parlato del derby tra Lazioe Roma e di tutti gli strascichi che ne sono derivati, anche fuori dal campo, dopo le polemiche dialettiche sollevate da Mourinho. Sull'allenatore portoghese Fabio Tavelli ha detto la sua: «Sono proprio deluso. Mi sembrava fosse entrato nella parte giallorossa della città, lo trovato più saggio, era tutto perfetto. È bastato perdere il derby per togliere fuori le vecchie cose. L'arbitro, il mancato rispetto dell'avversario, come fai a definire la Lazio una piccola squadra? Anche lo pensasse davvero, così comunque è ovvio che non porta nessuno dalla sua parte».