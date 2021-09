Mourinho: “Arbitro e Var, è troppo! Non parlate di arbitri? Allora il calcio italiano…”

Il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del derby perso contro la Lazio all'Olimpico

"Il discorso post partita rimane tra di noi. L'ho voluto fare subito lì, ma c'è l'intimità dello spogliatoio. Il calcio italiano è migliorato tanto, la qualità del gioco, la voglia di vincere... Una partita fantastica, ma l'arbitro e il Var non hanno avuto dimensione per una partita di questo livello. Sul secondo gol della Lazio l'arbitro ha sbagliato in campo e anche il Var. Questo è troppo, anche il secondo giallo a Lleiva. Penso che siamo stati la squadra più brava in campo. Abbiamo giocato, provato, dominato, anche io dalla panchina. Abbiamo messo la Lazio in grande difficoltà. Loro hanno gestito bene anche perché l'arbitro lo ha permesso. Non sono preoccupato per gli errori difensivi. Lo sarei se non giocassimo, o se non provassimo a vincere la partita. Se venissimo dominati, allora sarei preoccupato.