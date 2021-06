Deschamps risponde a Mou: “Fallimento Francia se non vince Euro 2020? Il suo Tottenham…”

La risposta del ct della Francia Deschamps a José Mourinho dopo l'attacco dell'allenatore portoghese in vista di Euro 2020

Botta e risposta a distanza tra José Mourinho e Didier Deschamps. Dopo le parole del portoghese e prossimo allenatore della Roma ai microfoni del Sun ("La Francia ha tre squadre praticamente, non ha punti deboli. Devono vincere, altrimenti sarà un fallimento. Quando hai Mbappé non puoi non pensare di vincere"), è arrivata la replica del commissario tecnico della Francia.