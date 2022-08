Mourinho: “Dyabala in casa Juve? Non è un bambino. Per me domani…”

"Per me ogni partita ha la stessa vigilia e la stessa routine. Non cambia niente. Giocare contro una squadra top è bello, ma non è nulla di speciale rispetto al solito. Tante volte ho giocato a Torino, domani sarà solo una in più": lo dice Josè Mourinho alla vigilia di Juve-Roma. Quanto a Dybala, "per qualche giocatore tornare a casa è niente, per altri è difficile".

"Per Paulo non lo so, ha la faccia di un bimbo ma non lo è. Ha tanta esperienza, poi il controllo delle sue emozioni dipende da lui. Da come ha lavorato questi giorni non ho visto niente di diverso. Per me sta molto bene. Non mi aspettavo di più in questo momento".