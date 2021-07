Mourinho fa marcia indietro: “Shaw ha giocato un Europeo fantastico, forse io…”

Dopo tante critiche, gli elogi. Josè Mourinho fa marcia indietro su Luke Shaw, con lui al Manchester United

"La gente pensa che Luke Shaw non mi piaccia. Allora dico che ha giocato un torneo fantastico, una finale fantastica, in cui non ha commesso nessun errore difensivo. È migliorato partita dopo partita e ha segnato un gol che non è servito per vincere, ma per lui è stato importante, per la sua carriera, per come è cresciuto. È stato davvero molto bravo. Il nostro rapporto? Ho sempre cercato di individuare le debolezze dei giocatori e poi li spronavo a far meglio. A volte ho successo e riesco a entrare in empatia con loro, altre no. Ci sono situazioni in cui devi mettere pressione sui giocatori; forse con lui sono stato troppo duro, non era pronto".