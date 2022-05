Roma, Mourinho: “Successo di famiglia: ora vogliamo vincere la finale”

La Roma conquista la finale di Conference League. Così José Mourinho ha parlato dopo la vittoria dei giallorossi contro il Leicester

La Roma conquista la finale di Conference League. Così José Mourinho ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dei giallorossi contro il Leicester: “Mi scuso con studio ma sono stanco, voglio andare a casa. Vittoria di famiglia, non solo di quella in campo e in panchina, quella dello stadio anche. Penso sia il merito più grande, l’empatia, il senso di famiglia. Abbiamo fatto una gara straordinaria, altri possono interpretarla in altro modo, ma il portiere ha fatto due parate in 180 minuti con una squadra di Premier quindi abbiamo fatto qualcosa di buono. I ragazzi sono straordinari, meritano questo. Ora ci sono tre di Serie A per finire nel migliore dei modi, poi la finale, abbiamo fatto un tragitto straordinario. Vogliamo vincere la finale, l’abbiamo pagata in Serie A perdendo punti. Siamo una squadra che rischia, ma non abbiamo capacità di farlo per 90’. Abbiamo trasformato in un 3-5-1-1, abbiamo fatto uno sforzo incredibile a centrocampo. Senza Mkhitaryan non era facile, tanto lavoro di Zaniolo e Abraham. Famiglia, arriviamo così in finale.