Roma, Mourinho confessa la sua insoddisfazione: “Sono frustrato per il mercato”

"José Mourinho esce allo scoperto svelando la sua delusione per un mercato fin qui esiguo rispetto alle sue ambizioni. Il tecnico portoghese ha lanciato un segnale, stavolta pubblico, sulla sua insoddisfazione che metterà ancor più pressione alla dirigenza (...). Da settimane la situazione in entrata e in uscita è in apparente stallo e non è stato difficile immaginare lo stato d’animo dello Special One, ieri presente ai Mercati di Traiano per il Phygital Sustainability Expo dove la figlia Matilde ha presentato la sua collezione di gioielli sostenibili. Scortato da tre addetti alla sicurezza, Mourinho questa volta non si è trincerato nel silenzio promesso al suo sbarco in città lo scorso 3 luglio: «Si vede dalla faccia che sono preoccupato?», ci ha chiesto sorridendo. Poi si è lasciato andare in una confidenza sul suo stato d’animo, quello che tanti tifosi avevano già intuito dai suoi post strategici sui social: «Sono un po’ frustrato per il mercato», ha ammesso Mou, che poi ha anche aggiunto: «Ma tranquillo, tranquillo». Parole non interpretabili, chiare, per lanciare un segnale sulle tempistiche delle trattative, su un mercato in questo momento statico e che lo costringerà a partire oggi per il Portogallo senza altri nuovi innesti".