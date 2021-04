Mourinho dopo l’esonero farà il giornalista: “Chi meglio di lui per un parere su Euro21?”

L'ex tecnico del Tottenham e dell'Inter commenterà per il Sun le partite dell'Europeo con interventi su Talksport e video esclusivi

Dopo essere stato esonerato dal Tottenham, José Mourinho aveva detto: "Se mi vedrete presto di nuovo nel calcio? Io sono sempre nel mondo del calcio". E in effetti eccolo subito all'opera. Cambierà il suo mestiere per un po', sarà un giornalista. Tutto vero. Farà l'editorialista per il giornale 'Il Sun' durante l'Europeo del 2020.