CorSera – Mourinho, applauso dolce-amaro a San Siro. L’Inter non ha pietà

Nella serata speciale per l'allenatore giallorosso vince Inzaghi con il gol quasi istantaneo di Dzeko e una perla di Sanchez

Gli applausi e i cori per Mourinho e la vittoria all'Inter . È finita così a San Siro il quarto di Coppa Italia che ha portato i nerazzurri in semifinale, da giocare contro la vincente di Milan-Lazio, in campo stasera.

"L’abbraccio di San Siro a Mourinho è sincero e sentito. «Bentornato a casa José», è lo striscione carico d’affetto esposto dalla curva per l’eroe del Triplete. L’applauso di tutto lo stadio è commosso quando lo speaker timbra il nome dell’allenatore portoghese. L’ingresso dello Special One è sobrio, un saluto di circostanza, un bacio e via. Il dolce finisce lì. La nuova Inter non ha pietà dell’antico mentore, aggredisce subito, passa al primo affondo con Dzeko, rapace nello sfruttare il cross di Perisic e la sbandata di Smalling. L’idolo giallorosso non esulta per un gol pesante che dopo meno di due minuti indirizza il match. La Roma è smarrita e impaurita, i nerazzurri vogliosi di cancellare il derby e di non ripetere l’errore di non chiudere il match", scrive il Corriere della Sera. Fino al gol di Sanchez che arriva nel secondo tempo.