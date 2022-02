CorSera – Mourinho contro l’Inter costretto a contravvenire a una regola

Stasera il ritorno del portoghese al Meazza per sfidare i nerazzurri per la prima volta dal suo addio

Inter-Roma di Coppa Italia è l'occasione giusta per gettarsi alle spalle la delusione per il derby perso. I nerazzurri tornano in campo per accogliere al Meazza non un ex qualsiasi, ma José Mourinho, alla prima gara da avversario dell'Inter dopo il suo addio. Si sofferma proprio su questo il Corriere della Sera: "Non bisogna mai tornare nei posti dove si è stati felici. José Mourinho è costretto a contravvenire alla regola e per la prima volta si affaccia a San Siro da avversario dell’Inter. Un tuffo in un passato dolce, lontano e incancellabile, un amarcord però crudele, segnato da un inevitabile dentro o fuori. I quarti di finale di Coppa Italia sono un incrocio pericolosissimo per Roma e Inter, piazzato in calendario dopo un sabato amaro per entrambe".