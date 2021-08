Mourinho: “Inzaghi ha un’Inter che gioca ad occhi chiusi: per noi è più difficile”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa di José Mourinho sull'Inter di Inzaghi dopo la prima giornata di Serie A

José Mourinho parla dell' Inter e di Simone Inzaghi . Intervenuto in conferenza alla vigilia del ritorno dei playoff di Conference League tra la sua Roma e il Trabzonspor, lo 'Special One' è tornato sulla prima giornata di Serie A e i primi segnali.

"Quanti margini di miglioramenti ha la Roma? Tanti. Io ho fatto i complimenti a Italiano perché noi due lavoriamo con i giocatori da meno di due mesi. E quando la sua squadra arriva in quel modo gli ho fatto i complimenti. Magari per l'Inter è diverso perché Inzaghi ha una squadra che gioca ad occhi chiusi, per noi è più difficile".