In occasione di Portogallo-Croazia, José Mourinho ha parlato al canale RTP3 e si è soffermato sulla sua nuova avventura al Fenerbahce e anche dei prossimi Europei. «Portogallo favorito in Germania? Credo ci siano 3-4 Nazionali più forti. Portogallo, Inghilterra, Francia, poi in seconda linea Germania, Spagna. L'Italia? Credo non abbia abbastanza talento in questa generazione, non credo vinceranno ancora», ha detto del torneo che sta per cominciare.

E sul suo approdo al club turco ha aggiunto: «Ho accettato la loro proposta perché mi mancava giocare per vincere, allenarsi per vincere. Alla Roma non giocavo per vincere anche se si diceva il contrario tanto che dopo che me ne sono andata non è cambiato nulla. Quello che abbiamo ottenuto nelle competizioni europee è stato qualcosa un po’ fuori dagli schemi, ma a livello nazionale non siamo riusciti a competere. Il Fenerbahçe a livello europeo avrà ovviamente le sue difficoltà, ma a livello nazionale compete da sempre insieme a Besiktas, Galatasaray, a volte Trabzonspor per il campionato, e lotteremo per vincere, questo mi motiva. Non avevo questo a Roma e neanche al Tottenham. Mi mancava non poter perdere punti e lottare per vincere», ha concluso l'ex tecnico dell'Inter.