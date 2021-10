Mourinho: “Con la Juve partita da ricordare. Orsato? Contento di non aver detto nulla”

L'allenatore del giallorossi in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bodo Glimt è tornato sulla gara di domenica contro i bianconeri

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "Dopo la partita ho analizzato la prestazione della squadra, non la prestazione dell'arbitro.

Quella con la Juve non è una partita da dimenticare ma da ricordare, soprattutto per atteggiamento e gioco nei confronti di una squadra che è superiore a noi". Così l'allenatore del giallorossi, Josè Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bodo Glimt tornando sulla gara di domenica contro i bianconeri.