Mourinho: “Mercato? Sono contento. Spinazzola? Vorrei sapere chi è il fenomeno che ha…”

Le parole dello Special One intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Cagliari

"Io sono contento e ringrazio il direttore per lo sforzo fatto per migliorare la rosa. Sono una persona intelligente che pensa che abbiamo fatto un buon mercato in merito alla nostra condizione per questa situazione in questo momento. Abbiamo trovato due opzioni che migliorano il profilo della rosa. Possono giocare in diverse posizioni, quindi con due giocatori abbiamo migliorato. Pensiamo a Calafiori, Borja e i loro minuti giocati, i due nuovi acquisti ne faranno molti di più, quindi si abbiamo migliorato. Non penso possa arrivare un terzo, siamo al 15 gennaio e abbiamo fatto due acquisti sono contento".