Mourinho: “Complimenti, il Napoli ha già vinto lo scudetto. Inter e Milan inconsistenti”

Il caso Nicolò Zaniolo raccontato da José Mourinho. Così l’allenatore della Roma ha risposto oggi in conferenza stampa

Alessandro Cosattini

Il caso Nicolò Zaniolo raccontato da José Mourinho. Così l’allenatore della Roma in conferenza stampa ha risposto su presente e futuro del giocatore:

"Zaniolo? Non ti posso dire se ci saranno provvedimenti. Sembra che io abbia ragione, purtroppo. Sembra che la direzione sia quella che ho detto dopo lo Spezia. Purtroppo perché da un mese il giocatore dice che vuole andare via. Dopo Spezia io ho dato lunedì libero a tutti, ho detto martedì allenamento opzionale, con tutto lo staff presente però. Tutti i giocatori in panchina a La Spezia c’erano, tanti di quelli che hanno giocato sono venuti per fare piscina o massaggi, io voglio profili così, giocatori di squadra. Anche chi non gioca c’era, questo è il concetto. Quando un giocatore dice ad allenatore, società e compagni di voler andare via, di non voler giocare nella Roma… io devo dire purtroppo. La situazione ideale sarebbe vedere il giocatore felice. Ho avuto questa sensazione e ti dico che si va in questa direzione con Nicolò. Non è a disposizione della squadra, il mio focus ora è la partita, il mio focus sono i ragazzi che vogliono stare in questo club. Nicolò non fa parte del progetto Napoli, se possiamo parlare così. Ora non parliamo più di Zaniolo.

Mi aspetto il Napoli visto dal primo giorno, dalla prima partita. Complimenti al Napoli per lo scudetto, lo hanno vinto, è loro con merito. Dal primo giorno sono i più forti, ha un buon allenatore e ottimi giocatori. Sono a +12 sul Milan secondo, +13 sull’Inter, sono tanti. Per la poca consistenza delle milanesi, non c’è un avversario che può far 6 o 7 o 8 vittorie di fila. Lo scudetto è loro. Cercheremo di vincere, ma complimenti a loro e a Spalletti, lo scudetto è vinto con merito.

Futuro Mourinho? Non lo so, non lo so. In Inghilterra hanno scritto cose, poi qualcuno lo ha ripreso. La Premier vuole José, José vuole la Premier. Io non voglio niente, sto tranquillo al mio posto, quel che succede succede. Quando la società vorrà parlare con me del futuro, io sono pronto, sono sempre qui io, dormo quasi sempre a Trigoria. Voi sapete bene che sono alla Roma e penso solo alla Roma".

Smalling? Sta giocando molto, molto bene. Dimostra di avere un grande focus nella Roma, nella sua professionalità. È conosciuta da tutti la sua situazione, non ne ho mai parlato con lui, è personale come cosa. Lui vuole rimanere. Posso dire perché lo so che la società conosce la sua importanza, il suo rendimento nelle ultime due stagioni in cui gioca senza problemi. Si può trovare un accordo per me, è più di qua da noi che da lui come cosa, per l'accordo. Devono entrambe le parti arrivare a un accordo. La Roma ha bisogno di lui e non vedo un posto dove Chris possa essere più felice che qui. Penso si arriverà a una buona conclusione finale".