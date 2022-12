Sky – Mourinho ct Portogallo? Adesso no. In estate si valuterà con un occhio…

"Manca solo che battezza i neonati e poi gli è tutto possibile". Paolo Assogna ha parlato così di Mourinho e del suo legame con la Roma. In città qualche timore di recente per le notizie che hanno parlato dell'ex tecnico nerazzurro come prossimo ct del Portogallo. Ma il giornalista di Skysport ha spiegato che l'allarme è rientrato.

"Il club non gli darebbe mai la possibilità di portare avanti il doppio ruolo. Da come verificato da me personalmente, in questo momento l'allenatore portoghese non ha nessuna intenzione di rompere il contratto con la società giallorossa. Poi, dato che per l'accordo con l'UEFA ci sarà la necessità di tenere i bilanci in attivo, bisognerà vedere quale sarà la sintesi tra le necessità di Mou e quella del club di costruire una squadra con un occhio ai conti", ha spiegato l'inviato a seguito della squadra capitolina.