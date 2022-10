Mourinho, Inter-Roma dal pullman. Ma c’è comunque l’incontro con Lukaku e Zanetti

José Mourinho, squalificato, ha deciso di non farsi vedere in tribuna, ma poi è comparso quando la squadra esultava per la vittoria

José Mourinho, squalificato, ha deciso di non farsi vedere in tribuna, ma poi è comparso quando la squadra esultava per la vittoria sull'Inter.

"Dove ha visto la partita l’allenatore portoghese? Il segreto lo svela lui stesso utilizzando i social: come successo lo scorso anno in occasioni analoghe, ha scelto di assistere al match sul pullman, con i piedi stesi (quando l’adrenalina non saliva troppo) sul sedile davanti a lui. Alla fine, poi, tanta baldoria (come sempre filmata) ai piedi della vettura insieme ai suoi angeli custodi di questo stravagante tardo pomeriggio, prima di correre nello spogliatoio per la seconda parte della festa, quella vera. Non prima però di aver lanciato un altro messaggio social ai suoi: «Grandi ragazzi, grandi palle...»", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"Lungo il percorso, però, c’è un incontro non preventivato che, se possibile, aumenta ancora la sua felicità. Gli vanno incontro Lukaku e Zanetti, che ritrovano un timoniere che non hanno mai dimenticato. Baci e abbracci, parole in libertà che fanno lievitare l’umore fino all’incontro con i suoi giocatori, nella pancia di San Siro. La linea di condotta dello Special One è sempre quella di sorprendere. Sarà per questo che, a più di vent’anni dalle sue prime apparizioni da capo allenatore, Mourinho resta uno degli stregoni della panchina. Sempre e per sempre", spiega il quotidiano.