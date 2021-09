Mourinho: “Pazzini mi ha aiutato a vincere il Triplete… anche se non era con me”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Roma sull'attaccante a margine della partita di campionato contro il Verona

L'Inter ancora nei pensieri di José Mourinho. Così l'allenatore della Roma ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di campionato contro il Verona valida per la 4a giornata di Serie A: "Pazzini non ha mai giocato per me, però mi ha aiutato a vincere il Triplete perché eravamo a pari punti o sotto la Roma quando lui ha segnato due gol all’Olimpico. È stato il giorno del sorpasso dell’Inter. Poi abbiamo vinto il Triplete. Quindi pur non avendolo avuto è stato molto importante per la mia carriera!".