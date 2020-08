Mourinho: “C’è un periodo prima di José e un altro dopo José, ecco perché. Ora i giovani…”

Durante la sua carriera da allenatore, José Mourinho ha arricchito il suo palmarès con 25 trofei e ha sentito di aver aperto la strada anche ad alcuni dei suoi attuali colleghi più giovani di lui. “C’è un periodo prima di José e un periodo dopo José. Perché prima di me c’era un posto per ex giocatori, per persone con una storia nel calcio. Ora questi giovani hanno le porte aperte con un modo completamente diverso di avere successo come allenatori”, ha detto lo Special in un’intervista per Mastercard. Interrogato sulla sua preferenza tra una partita in casa e una in trasferta, l’ex tecnico dell’Inter ha optato per la seconda opzione. “Trasferta. In casa hai condizioni migliori per vincere che in trasferta, quindi c’è più pressione. E mi piace l’atmosfera negativa. Mi piace stare con le persone che sono contro di me, mi piace stare con le persone che sostengono l’altra squadra”.

(beIN Sports)