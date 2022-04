Mourinho polemico con un giornalista: “In radio sei aggressivo, poi qui ti caghi…”

Le parole del tecnico portoghese alla vigilia della gara con la Sampdoria

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria, José Mourinho ha parlato anche della difficile situazione che sta attraversando il calcio italiano. "Ho la mia opinione, ma non voglio condividerla. Ho lavorato all’estero in Spagna o Inghilterra ma non voglio parlarne. Non sarebbe etico. Se qualche persona con responsabilità me lo chiede in privato posso rispondere con piacere. 3 anni di Italia ed io mi sento bene in questo Paese. Se c’è una cosa privata per parlare di esperienze, opinioni sono disponibile. Alimentare il giudizio pubblico non lo farò".